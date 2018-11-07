Ryanair уволила шестерых сотрудников из-за фото, где они спят на полу

Авиакомпания Ryanair объявила об увольнении шестерых сотрудников, которые являются членами одного экипажа.

Как сообщает Euronews, причиной увольнения послужило фото, на котором указанные сотрудники спят на полу в одном из офисов бюджетной авиакомпании.

Ryanair утверждает, что это фото - постановочное, и что его публикация нанесла ущерб деловой репутации авиаперевозчика.

Отмечается, что экипаж просил разместить их в отеле за счет работодателя, но Ryanair делать это отказалась. Перевозчик сообщил, что этим сотрудникам была предоставлена возможность провести ночь в VIP-ложе аэропорта.

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