26 сентября 2018, среда

Ryanair отменит 190 рейсов в шести странах из-за забастовки сотрудников

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Забастовка сотрудников Ryanair затронет десятки тысяч пассажиров

Забастовка сотрудников Ryanair затронет десятки тысяч пассажиров

Ирландская авиакомпания Ryanair отменит 190 рейсов из-за запланированной забастовки сотрудников 28 сентября.

Как сообщает ВВС, полеты будут отменены в шести странах Европы - Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии.

Отмечается, что забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании затронет около 30 тысяч пассажиров. Их уже уведомили об изменениях в расписании полетов.

Напомним, профсоюзы пилотов и бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair анонсировали новую забастовку на 28 сентября.

Решение о забастовке было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.

Месяц назад пилоты Ryanair в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Акция протеста сотрудников авиакомпании коснулась 55 тысяч пассажиров.

 

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