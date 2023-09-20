У берегов Румынии произошел взрыв на гражданском судне. Оно могло наткнуться на мину 20 сентября, 11:00 Судно Seama (Фото:Radu Tudor/X)

В районе румынского канала Сулина на Дунае произошел взрыв на торговом судне Seama, которое шло под флагом Того, в среду утром, 20 сентября. Оно могло наткнуться на морскую мину.



Об этом сообщает портал Digi24.

На борту судна было 12 человек, в частности пятеро сирийцев, четыре турка, один ливанец и один египтянин.

Как пишет Romania Libera, взрыв произошел за пределами румынских территориальных водах. После экстренного сообщения в 06:50 начали спасательную операцию — всех, кто был на борту, удалось доставить в румынский порт Сулина. У 11 человек была паническая атака, еще у одного — сотрясение мозга, пишет издание.

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Пока точно неизвестно, наткнулось ли судно на мину или же взрыв произошел в моторном отсеке. Президент Профсоюза свободных моряков Адриан Михельчиу сомневается, что причиной инцидента стала мина. По его словам, она взорвалась бы на уровне борта судна, а оно после этого получило бы серьезные повреждения и, возможно, даже затонуло.

Румынское военно-морское управление проводит расследование.