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Русскоязычная иммигрантка избила девушку и осыпала ее расистскими оскорблениями в метро Нью-Йорка. Ее арестовали

Сегодня, 11:57
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Лущинcкую задержал один из пассажиров

Скриншот с видео PlatanoMan/Twitter

В Нью-Йорке арестовали 40-летнюю русскоязычную иммигрантку Aнну Лущинcкую, которая избила в вагоне метро одну из пассажирок.

Видео конфликта опубликовал в Сети случайный очевидец, который вступился за пострадавшую и задержал агрессивную женщину до прибытия полиции.

На обнародованных кадрах видно, как Лущинcкая кричит "Отвали!" стоящей возле нее девушке с азиатской внешностью, после чего снимает очки и начинает бить ее ногами, а затем и зонтом.

Кроме того, она также позволяла себе расистские высказывания, назвав свою оппонентку "чертовой китаянкой", чем вызвала возмущение всего вагона.

Когда же Лущинcкая выбила из рук снимавшего происходящее телефон, он повалил ее на землю и задержал.

Как сообщили в нью-йоркской полиции, она арестована по обвинению в совершении уголовного преступления, однако о какой именно статье идет речь, не уточняется.

Теги:   Драка Расизм Нью-Йорк Метро

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