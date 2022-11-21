Дугин призвал «принести в жертву». Русский мир разочаровался в Путине как в сильном лидере — Преображенский 21 ноября, 15:27 По словам российского политолога Ивана Преображенского, разочарование во Владимире Путине выразил один из главных вдохновителей рашизма Александр Дугин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ заявил, что так называемый Русский мир разочаровался в российском диктаторе Владимире Путине как в сильном лидере.

«Если раньше 15−20% лояльных бывших чекистов и сторонников войны, аудитория Жириновского, позволяли сглаживать всеобщее мнение, то теперь этот Русский мир разочаровался в Путине как в сильном лидере. И то, что они о нем чувствуют — Дугин достаточно четко выразил, призвав „принести его в жертву“», — сказал Преображенский в интервью НВ.

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Российский идеолог Александр Дугин — один из главных вдохновителей рашизма, автор идеи «неоевразийства» и системы взглядов, заложивших основу для российского вторжения в Украину — после изгнания войск РФ из Херсонской области опубликовал в соцсетях двусмысленный пост, который сам же вскоре удалил.

В этом тексте Дугин дал понять, что считает Херсон последним допустимым рубежом отступления для армии РФ в Украине: «Власть в России больше ничего сдать не может. Лимит исчерпан», — написал российский шовинист.

Он также возложил на российскую власть ответственность за то, что «сдан русский город, столица одной из областей России» [Херсон был и остается украинским вопреки попыткам аннексии и штампам российской пропаганды — прим. ред.].

Дугин разразился серией многозначительных риторических вопросов, касающихся роли власти в РФ и ее возможной расплаты за просчеты, написав буквально следующее: «Власть. Она несет ответственность за это [отступление из Херсона]. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех — народ, государство, людей — в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — его ждет судьба „царя дождей“ (смотри Фрэзера). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели?».

Джеймс Фрэзер — британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии. В своей книге Золотая ветвь он так описывает африканский культ Царя дождей — жреца, якобы способного вызывать дождь: «Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он — царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, его до смерти забивают камнями; причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник».

Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины, обратил особое внимание на изощренные параллели с Царем дождей, которые провел Дугин. По мнению Денисенко, «Дугин предлагает убить Путина».