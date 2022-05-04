«Еще не алтарный служка Путина». Патриарх Кирилл предложил идею «русского мира», но потерял контроль над реализацией — посол в Ватикане 4 мая, 22:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Украинцы остро среагировали на интервью с Папой Римским Франциском, где глава католической церкви рассказывал о готовности поехать в Москву и назвал «лай НАТО в двери России» возможной причиной вторжения последней в Украину.

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Но посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире Радио НВ обратил внимание и на другое высказывание Франциска:

«Очень важно: он очень жестко, обличительно говорит о своем визави в России — патриархе Кирилле. Там одна цитата, где он предостерегает патриарха Кирилла, чтобы он не превратился в алтарного служку Путина. Более жестких для Папы категорий по оценке Кирилла вряд ли можно подыскать».

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Дипломат добавил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин не прислушается ни к одному мнению, включая и предстоятеля Русской православной церкви:

«[Путин] превратился в некую самодостаточную политическую, ментальную, неадекватную единицу, модерирующую любые вещи. Патриарх Кирилл уже потерял какие-либо влияния, он пытается сохранить себя, свое место, потому что уже много лет говорилось, что у Путина были другие кандидаты и желание заменить патриарха Кирилла. Чтобы сохранить какое-то свое лицо, Кирилл прибегает к полной солидаризации с позицией Путина».

Пока роль Кирилла еще остается достаточно мощной в России, продолжил Юраш, но не такой, как была раньше:

«Его роль действительно очень мощная, но сейчас уже не настолько, потому что он лишь винтик механизма, который двигает Путин. Его роль была очень мощной лет 15 назад, когда он, тогда еще даже не патриарх, а руководитель отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, каждый год был главным идеологом „русских соборов“, где он практически едва ли не первым предложил концепцию „русского мира“. Он ее обосновывал, а затем потерял до конца контроль над имплементацией и стал одним из подчиненных компонентов политического режима Путина».

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