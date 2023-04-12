Эксперт рассказал о выдуманной Дугиным «шестой колонне» и реакции на эту идею Путина 12 апреля, 17:18 NV Премиум Александр Дугин 14 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире Radio NV рассказал о выдуманной идеологом «русского мира» Александром Дугиным «шестой колонне» и реакции на эту идею российского диктатора Владимира Путина.

«Его идея о шестой колонне не нова. Он о ней говорит уже примерно, наверное, год – с весны прошлого года», – отметил Денисенко в эфире Radio NV.

Он объяснил, что эта идея Дугина вкладывается в его концепцию возвращения к «исконно русскому миру», «чуть ли не к какому-то народничеству».

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