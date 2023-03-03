Командир Русского добровольческого корпуса заявил, что рейд в Брянской области согласовали с Украиной 3 марта, 22:31 Люди с символикой РДК на фоне ящика Почты России в Любечанах (Фото:скриншот Русский Добровольческий Корпус / Telegram)

Командир Русского добровольческого корпуса, экстремист Денис Никитин (Капустин) утверждает, что рейд в Брянской области страны-агрессора был согласован с украинскими властями. Об этом сообщает Financial Times в пятницу, 3 марта.

«Да, конечно, это действие было согласовано, иначе это было бы невозможно… Там заминированные мосты, камеры, дроны с тепловизорами, скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в украинской армии] это не согласовывал… Думаю, нас бы просто уничтожили», — заявил Никитин, не уточняя, с кем и на каком уровне это было согласовано.



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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне подчеркнул, что события в Брянской области — либо провокация с российской стороны, либо действия «российских партизан».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также сказал, что события в Брянской области — внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения.

По словам Никитина, его люди доказали, что могут прорваться через тщательно охраняемые пограничные районы России, и вскрыли плохое состояние укреплений страны-террориста в Брянской области.

«Они [российский режим] почувствовали, насколько беззащитны. Мы бегали и работали в приграничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной», — заявил он.

Кремлевский режим утверждал, что в результате рейда якобы погибли двое гражданских и был ранен ребенок. Никитин сказал, что в одном из двух поселков, куда проникли его люди, произошла перестрелка, но ему не известно о жертвах.

Он утверждает, что в рейде участвовали 45 человек, и многие из них входят в «подпольную партизанскую сеть» внутри России.

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.