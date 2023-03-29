Русский добровольческий корпус опубликовал видео рейда в Брянской области

29 марта, 23:38
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Люди с символикой РДК на фоне ящика Почты России в Любечанах (Фото:скриншот Русский Добровольческий Корпус / Telegram)

Люди с символикой РДК на фоне ящика Почты России в Любечанах (Фото:скриншот Русский Добровольческий Корпус / Telegram)

Русский добровольческий корпус в среду, 29 марта, опубликовал видео диверсии в Брянской области в начале марта 2023 года.

В Telegram-канале РДК сказано, что видео должно «немного прояснить события 2 марта». Диверсанты показали подготовку к операции, переход границы с Россией и некоторые маневры на территории страны-террориста. На видео также есть момент встречи с гражданской машиной на российских номерах, которому бойцы РДК кричали «Назад, ФСБ».

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2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

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В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

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Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин) утверждал, что, чтобы перейти границу, рейд согласовывали с представителями Украины. По его словам, в нем участвовали 45 человек, многие из которых входят в «подпольную партизанскую сеть» внутри России.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Диверсия Диверсант Брянская область Война России против Украины Русские диверсанты русский добровольческий корпус

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