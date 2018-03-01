"Русские продолжают наступать". Клинтон призвала Трампа защитить США

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа не игнорировать угрозы безопасности США, которые поступают от России, и защитить страну.

"Я говорю это как бывший государственный секретарь и как американец: русские продолжают наступать. Наши профессионалы в разведке просят Трампа действовать. Он так и будет продолжать игнорировать это и капитулировать, или все же защитит нашу страну?", - написала Клинтон в своем Twitter.

При этом Клинтон добавила в сообщение ссылку на публикацию в The Washington Post о слушаниях в Конгрессе главы Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса, которые состоялись накануне.

Напомним, во вторник, 27 февраля, Роджерс на заседании Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената заявил, что Трамп не приказывал противодействовать киберугрозам со стороны России. 

По словам адмирала, реакция США на российские кампании вмешательства и дезинформации не была достаточно сильной, чтобы удерживать деятельность Москвы.

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