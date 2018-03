"Русские продолжают наступать". Клинтон призвала Трампа защитить США

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа не игнорировать угрозы безопасности США, которые поступают от России, и защитить страну.

"Я говорю это как бывший государственный секретарь и как американец: русские продолжают наступать. Наши профессионалы в разведке просят Трампа действовать. Он так и будет продолжать игнорировать это и капитулировать, или все же защитит нашу страну?", - написала Клинтон в своем Twitter.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6