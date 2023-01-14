«Толстой писал о жизни 500 семей России. Остальное — темное болото». Забужко о главных стереотипах относительно русской культуры 14 января, 11:40 Русская культура оказалась маскировочной сеткой для армии РФ, считает Оксана Забужко (Фото:Оксана Забужко/Facebook)

Война России против Украины и военные преступления армии РФ обнаружили, что русская культура — и особенно ее классическая литература — исторически нерелевантна.

Об этом тезисе из своих недавних публикаций и дискуссий в интервью Радио NV напомнила украинская писательница Оксана Забужко.

По ее словам, россияне «слишком долго и много говорили о себе миру». «Оказалось, что на самом деле эта культура абсолютно исторически не релевантна, что называется. […] Ибо люди, читая [Льва] Толстого, думают, что вот это и есть Россия. И забывают, что, как написала Эва Томпсон, Толстой пишет о жизни, которой жило 500 семей России. То есть это чрезвычайно тоненькая и совершенно не представительная, никоим образом не репрезентативная прослойка населения, очень узкая прослойка. Вот эти самые креаклы — московские офисные работники, которых все устраивало, а когда объявили мобилизацию, они вскочили и, упаковав чемоданы, уехали», — провела параллели Забужко.

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Она назвала «совершенно логичными» вопросы, звучащие сегодня относительно русской культуры: какой смысл, зачем эта литература и культура, если она вырастила такую армию? «Это огромный удар [для западного восприятия], что эта культура является собственно маскировочной сеткой и тем, что по-английски называется misrepresentation. Это обман, это создание ложных проекций», — отметила писательница.

Она подчеркнула, что классические романы Толстого — «это не о России — это о лабораторно выращенной прослойке». «То есть вот эта тоненькая масляная пленочка на этом здоровенном, темном и страшном болоте, которого эта „пленочка“, кстати, сама всегда боялась. И оттуда вся эта мифология о народе, какая-то его идеализация или создание всей этой сусальщины, которой на самом деле не существует. Потому что сама „пленочка“ тоже очень слабо себе представляла, что там на самом деле на этих темных просторах, заселенных неизвестно кем, неизвестно какими бородатыми мужиками», — развенчивает стереотипы Оксана Забужко.

Она напомнила, что настоящую «всемирную презентацию» вся «остальная Россия» устроила себе в 2022 году в Буче, Ирпене и на всех освобожденных от российской оккупации территориях Украины, где мир может увидеть последствия российских военных преступлений.

«Поэтому возникает вопрос, а где же эта культура? Где же она? Где Чайковский? Думали, что это она, и об этом писались книги на Западе, на которых все росли. Вот это и был образ России, культивировавшийся и продававшийся не одно поколение», — отметила Забужко.