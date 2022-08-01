В Латвии задержали пророссийского политика 1 августа, 12:01 Руслан Панкратов (Фото:Руслан Панкратов/Facebook)

В Латвии Служба государственной безопасности задержала пророссийского политика Руслана Панкратова.

Об этом сообщает Delfi.

По словам активиста Дэги Караева, в последние месяцы Панкратов находился за пределами Латвии.

30 июля Панкратов опубликовал на своей странице в соцсети фотографии из Москвы. Вероятно, он был задержан сразу после въезда в Латвию.

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Ранее Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии Согласие, возглавлял общественную организацию Верните наши имена.

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