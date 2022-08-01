В Латвии задержали пророссийского политика
Руслан Панкратов (Фото:Руслан Панкратов/Facebook)
В Латвии Служба государственной безопасности задержала пророссийского политика Руслана Панкратова.
Об этом сообщает Delfi.
По словам активиста Дэги Караева, в последние месяцы Панкратов находился за пределами Латвии.
30 июля Панкратов опубликовал на своей странице в соцсети фотографии из Москвы. Вероятно, он был задержан сразу после въезда в Латвию.
Ранее Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии Согласие, возглавлял общественную организацию Верните наши имена.
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