В Латвии задержали пророссийского политика

1 августа, 12:01
Руслан Панкратов (Фото:Руслан Панкратов/Facebook)

Руслан Панкратов (Фото:Руслан Панкратов/Facebook)

В Латвии Служба государственной безопасности задержала пророссийского политика Руслана Панкратова.

Об этом сообщает Delfi.

По словам активиста Дэги Караева, в последние месяцы Панкратов находился за пределами Латвии.

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30 июля Панкратов опубликовал на своей странице в соцсети фотографии из Москвы. Вероятно, он был задержан сразу после въезда в Латвию.

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Ранее Панкратов был депутатом самоуправления Риги от партии Согласие, возглавлял общественную организацию Верните наши имена.

https://www.youtube.com/watch?v=Horba_qe4H4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Латвия Задержание

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