«Русификацией» похищенных украинских детей занимается сторонник неонацистских групп — Reuters 10 августа, 16:25 Алексей Петров (Фото:radostm.ru)

У советника так называемой «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой‑Беловой нашли связи с неонацистской группировкой, сообщает агентство Reuters. Сейчас он отвечает за «гуманитарные программы» для детей на оккупированных территориях Украины.

Американское агентство просмотрело старые посты российского чиновника Алексея Петрова, советник аппарата уполномоченной по правам ребенка в России Львовой‑Беловой, которые он публиковал на своей странице во ВКонтакте в 2011—2014 годах.

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Эти посты, по их словам, содержали в частности, видео неонацистской группировки WotanJugend и анонс неонацистского фестиваля.

Агентство также отметило, что юзернеймы Петрова в Skype и Instagram также связаны с неонацистской символикой. В частности, его имя пользователя в Skype звучит как wotan_jugend8989. Оба аккаунта были привязаны к странице Петрова во ВКонтакте, однако он удалил их после вопросов Reuters.

Также Петров заявил агентству, что у него якобы не было и нет никаких связей с неонацистскими организациями и что он никогда не был их участником. Также он сказал, не может вспомнить, какую информацию он репостил много лет назад.

Издание отмечает, что после вопросов Петров удалил замеченные журналистами посты со своей страницы во ВКонтакте и отписался от 150 сообществ, среди которых, в том числе, была группа под названием Оставайся белым, посвященная идее «возрождения великой Руси».

На официальном сайте уполномоченной по правам ребенка в России Алексей Петров указан как руководитель проекта «Гуманитарная помощь детям ДНР, ЛНР и Украины».

Петров также курирует программу Послезавтра — это короткие смены в лагерях отдыха для детей из оккупированных территорий, на которых проходит «социально-психологическая поддержка детей из зоны военных действий» и «знакомство с системой образования, историей и культурой России». Власти Украины и независимые исследователи неоднократно заявляли, что по сути на таких сменах происходит идеологическая обработка и «руссификация» украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

31 июля Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты незаконно вывезли на российскую территорию более 700 тысяч украинских детей.