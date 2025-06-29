В Румынии врачам грозит увольнение из госклиник из-за частной практики

Практика в частном секторе возможна только после завершения официальной смены (Фото: Фото Thirdman /pexels)

Министерство здравоохранения Румынии готовит жесткие меры против врачей, которые систематически нарушают свой график работы в государственных медицинских учреждениях в пользу частной практики.

Об этом сообщил министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете, передает Digi24.

По его словам, новое чрезвычайное правительственное постановление предусматривает не только административные санкции, но и возможность расторжения трудового договора с нарушителями. Министр отметил, что значительная часть врачей покидает государственные больницы задолго до завершения смены — около 12:00−13:00 — и переходит к работе в частных клиниках.

«Мы предоставим больше административных полномочий руководителям больниц и заведующим отделений, чтобы противодействовать этой практике», — подчеркнул Рогобете.

Глава Минздрава подчеркнул, что новые меры не направлены на запрет совместительства, но врачи обязаны придерживаться полного рабочего времени в государственных учреждениях. Практика в частном секторе возможна только после завершения официальной смены.

«Я не против того, чтобы врач имел две работы. Но врач, который работает в государственном секторе, должен покидать рабочее место только после окончания своего рабочего времени», — отметил министр.