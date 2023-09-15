Румыния увеличила ограничительную зону полетов на границе с Украиной 15 сентября, 00:18 Флаг Румынии (Фото:OnofreiD / Pixabay)

В Румынии после повторного падения беспилотника увеличили ограничительную зону полетов на границе с Украиной.

Об этом сообщает министерство обороны Румынии.

«Никаким пилотируемым или беспилотным летательным аппаратам не разрешается летать в этих зонах ограничения, за исключением государственных самолетов… На фоне усиления российских атак на украинские порты на Дунае возникла необходимость в продлении ограничений», — говорится в сообщении Минобороны.

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Отмечается, что полеты ограничили в северной части города Добруджа, между Сулиной и Галац, на расстоянии 20−30 км от украинской границы.

Сообщение об ограничении полетов уже разослали компетентными гражданскими и военными аэронавигационными органами.

Ранее в Румынии действовала ограничительная зона для полетов, которая ограничивалась расстоянием в 8 км от украинской границы.

Падение обломков БПЛА на территории Румынии — что известно

Издание отмечает, что в Румынии третий раз за неделю сообщали об обнаружении фрагментов российского дрона.

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

Также 9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией. После этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщила, что в Альянсе не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.

