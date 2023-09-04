Шахеды в стране НАТО. Во время ночной атаки РФ дроны-камикадзе упали и сдетонировали в Румынии, Бухарест отрицает: что известно 4 сентября, 13:40 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Олег Николенко / МИД Украины)

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, российско-иранские дроны-камикадзе упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

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При этом во время массированной атаки в районе Измаильского порта российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии, сообщил со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», — подчеркнул Николенко.



От имени МИД Украины он призвал партнеров Киева ускорить дополнительные поставки систем ПВО и ПРО, а также боевой авиации. Он добавил, что это усилит защиту инфраструктуры Украины и соседних государств.



NV следит за всеми последствиями резонансного инцидента.

13:24 Детонация шахедов на территории Румынии: Гуменюк заявила, что РФ намеренно использует географическую особенность Одесской области

Об этом сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

По ее словам, расстояние до границы с Румынией настолько невелико, что и погрешность самого баражирующего снаряда, каким является шахед, и боевая работа, и ее последствия могут действительно угрожать соседней стране.

«Враг, зная об этом, неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе», — добавила Гуменюк.

12:23 Пограничники Украины зафиксировали две детонации шахедов на территории Румынии и проинформировали коллег, ответ пока не поступил — спикер ГПСУ

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет УП.



«По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах во время осуществления атаки Россией летательными аппаратами», — отметил он.

Демченко отметил, что украинские пограничники просили предоставить возможную информацию об этих случаях.

«Ответа от румынской стороны еще не поступало», — резюмировал он.

12:00 Минобороны Румынии отрицает, что шахеды взорвались на территории страны

Министерство обороны Румынии «категорически опровергает» информацию о том, что российские беспилотники упали на территорию страны в ночь на понедельник, 4 сентября.

В сообщении ведомства в Facebook сказано, что структуры румынского Минобороны в режиме реального времени следили за ситуацией, спровоцированной российскими атаками беспилотников на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае.

По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Министерство обороны заявило, что приняло усиленные меры в национальном наземном, морском и воздушном пространстве и способствует укреплению обороны и сдерживания на восточном фланге в соответствии с национальным планом и планами союзников.

При этом ведомство назвало нападения РФ на гражданские объекты и инфраструктуру в Украине неоправданными и глубоко противоречащими нормам международного гуманитарного права.