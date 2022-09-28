Румыния просит своих граждан, которые находятся в РФ, «как можно скорее» покинуть страну

28 сентября, 21:47
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Флаг Румынии (Фото:Mhy / pixabay)

Флаг Румынии (Фото:Mhy / pixabay)

Министерство иностранных дел Румынии рекомендует гражданам своей страны, находящимся в России, покинуть страну «как можно скорее», а тем, кто планирует поездки в РФ, избегать их, если они не необходимы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве объяснили, что это связано с «недавними событиями в РФ», в том числе в результате «частичной» мобилизации.

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Кроме того, в МИД рекомендуют румынским гражданам, присутствующим на территории РФ, проявлять повышенное внимание, избегать мест, где присутствует общественное собрание или большие скопления людей и не участвовать в проведении возможных акций протеста.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Мобилизация Румыния Война России против Украины

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