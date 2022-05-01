Румыния объявила тендер на ремонт железнодорожной линии, которая позволит везти грузы в Украину 1 мая, 08:31 Цей матеріал також доступний українською Железная дорога (Фото:Antranias/pixabay.com)

Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт на территории страны железнодорожной линии между селом Джурджулешты (Республика Молдова) и портом Галац для перевозки грузов в и из Украины.

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Об этом сообщает digi24.ro со ссылкой на министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.

«Мы оперативно запустим железнодорожные пути в порту Галац. 19 мая 2022 года истекает срок проведения тендера на ремонт широкопутной железнодорожной линии между Джурджулешты и портом Галац», - сказал он.

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По словам министра, железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из Украины через Молдову. Таким образом, этот дунайский порт станет наряду с портом Констанцы, одним из ключевых пунктов в регионе для перевозки товаров и сырья.

Ремонт этой железнодорожной линии с расширенным путем (3,583 км) и железнодорожной линии с нормальным путем (1,167 км) от порта Галац займет 60 дней с даты подписания контракта. Стоимость работ - 1,289 млн леев (2 млн грн).

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