Румыния обезвредила дрейфующую мину у побережья Черного моря 11 декабря, 08:07 Украинская кукуруза в силосе в румынском черноморском порту Констанца, 28 апреля 2022 года (Фото:Inquam Photos / George Calin via REUTERS)

Военно-морские силы Румынии в субботу, 10 декабря, совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны, турецкий грузовой корабль предупредил ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морских милях (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.

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Эта мина стала четвертой с марта, которую пришлось обезвредить румынским военным.

Морские мины начали дрейфовать в Черном море после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С тех пор румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы неоднократно обезвреживали их в своих водах.

Всего с начала полномасштабной войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.

Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов, отмечает Reuters.