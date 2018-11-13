13 ноября 2018, вторник

Румын нашел в купленном шкафу почти 100 тысяч евро и вернул деньги бывшему владельцу

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Шкаф оказался с секретом
Фото: Pixabay

Шкаф оказался с секретом

В Румынии мужчина купил через сайт онлайн-покупок подержанный шкаф и нашел там 95 тысяч евро.

Как сообщает AP, через несколько дней после покупки он вместе с женой нашел внутри шкафа металлическую коробку, которая была заполнена купюрами по 500 евро.

"Мы были в шоке. Мы не могли спать всю ночь. Мы подумали: возможно, это ловушка. Мы знали, что нужно вернуть деньги туда, откуда они пришли ", - рассказала его супруга.

Мужчина отправился в город, где купил шкаф, и вернул деньги его бывшему владельцу. Выяснилось, что мебель принадлежала отцу человека, который выставил шкаф на продажу. Он не подозревал, что внутри есть деньги.

Владелец поблагодарил мужчину за находку и вознаградил семью. Сумма вознаграждения не называется.

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