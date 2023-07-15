Президент Болгарии обвинил Украину в желании продолжать войну. В посольстве отреагировали 15 июля, 23:06 Посольство Украины в Болгарии резко ответило на заявления президента Румена Радева, что именно «Украина хочет продолжения войны» (Фото:Пресс-служба президента Болгарии)

Скандальный президент Болгарии Румен Радев недавно сделал заявление, что Украина хочет продолжать войну, а Европа за это платит. Дипломатическое ведомство Украины в Болгарии резко ответило на такой выпад политика.



В пятницу, 14 июля, президент Болгарии Румен Радев, который известен своими пророссийскими заявлениями, снова попал в скандал. Как сообщает Свободная Европа, глава государства заявил во время общения с журналистами, что именно Украина желает продолжать войну, а Европа за это платит.

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На это заявление ответил премьер-министр Болгарии Николай Денков, который призвал президента «не заниматься провокациями» и не подыгрывать российской пропаганде. Слова премьера повторяют в своем ответе представители посольства Украины в Болгарии.

В их сообщении на странице в Facebook говорится, что Украина «прилагает все возможные усилия для восстановления мира, однако агрессор настаивает на ведении войны».

Дипломаты подчеркивают, что попытки переложить вину за развязывание войны на Украину, которая подверглась вероломному нападению со стороны страны-агрессора РФ, «является одной из самых распространенных основ российской пропаганды и гибридной войны в Европе».



Посольство Украины в Болгарии подчеркивает, что именно Россия, как террористическое государство, продолжает вооруженную агрессию против Украины, усиливая свои угрозы и ядерный шантаж против демократического международного сообщества.

«Только кремлевский режим и его приспешники избегают называть войну России против Украины словом «война», маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под формулировками «конфликт» и «спецоперация», — резюмировали в тексте заявления дипломаты из посольства Украины в Болгарии.

Несмотря на пророссийские взгляды президента Болгарии Румена Радева, правительство этой страны активно помогает Силам обороны и осуждает агрессию РФ против Украины, предоставляя боеприпасы, снаряды и амуницию. В субботу, 15 июля, стало известно, что Украина получит 100 бронетранспортеров от Болгарии.

6 июля президент Украины посетил Болгарию с визитом. Он подписал с премьер-министром Николаем Денковым декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО и договорился активизировать оборонное сотрудничество.

