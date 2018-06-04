Руководство Катара заявило, что не хочет противостояния с Ираном

Министр иностранных дел Катара Халид бен Мохаммед аль-Аттиях заявил, что руководство страны не хочет обострять ситуацию в регионе и вступать в противостояние с Ираном.

Министр призвал к диалогу и сотрудничеству с Ираном, и заявил, что авиабазы Катара не будут использованы для авиаударов по Ирану, передает Интерфакс-Украина.

"Это мудро - звать США и Израиль воевать с Ираном? Иран находится по соседству. Если какая-либо третья сторона попытается побудить какую-либо страну на войну с Ираном, это будет очень опасно", - заявил министр.

Напомним, руководство Саудовской Аравии заявило, что готово применить силу против Катара в случае, если страна закупит у России зенитные ракетные системы С-400.