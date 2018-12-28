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В Ираке раскритиковали Трампа за внезапный визит

Сегодня, 06:08
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Трамп посетил военных в Ираке

Руководство Ирака подвергло критике внезапный визит президента США Дональда Трампа на американскую военную базу в Ираке.

В частности, руководству Ирака не понравилось, что Трамп не провел встречу с лидерами страны, передает ТСН.

"Способ, в который Трамп посетил Ирак, не соответствует дипломатическим нормам и отношениям с другими суверенными государствами. Такое отношение к Ираку и его суверенитету повредит иракско-американским отношениям", - заявил бывший премьер Ирака Хайдер аль-Абади.

Также иракские парламентарии раскритиковали Трампа за желание использовать Ирак "как площадку для потенциальных операций в Сирии".

 

"Ирак не должен быть платформой для американцев для сведения своих счетов с россиянами или иранцами в регионе", - заявил депутат Хаким аль-Замили.

Напомним, 26 декабря президент США вместе с супругой совершили необъявленный визит на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Теги:   Дональд Трамп Ирак

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