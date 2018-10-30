Руководство Эквадора озвучило условия пребывания Ассанжа в своем посольстве

Генеральный прокурор Иниго Сальвадор заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне до тех пор, пока будет выполнять правила.

Об этом передает The Guadian.

"Если мистер Ассанж хочет остаться и следует правилам, он может оставиться в посольстве так долго, как захочет", - заявил генпрокурор.

Он также отметил, что проживание Ассанжа обошлось в шесть миллионов долларов.

Ранее суд Эквадора отклонил иск защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к правительству Эквадора из-за нарушения его основных прав.

Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.

В марте Ассанжу отключили интернет за нарушение соглашения, которое запрещало писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств. После чего Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.