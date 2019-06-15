Руководство Демпартии Молдовы и олигарх Плахотнюк покинули страну — СМИ
Информационное агентство Интерфакс сообщает, что Молдову покинули политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией.
Данные сервиса flightradar24 показывают, что один самолёт Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет — в Лондоне.
По данным СМИ, страну, в частности, покинул глава демпартии и олигарх Влад Плахотнюк.
Местные телеканалы также сообщили, что на пути в аэропорт Кишинева наблюдаются большие пробки.
Ранее в правительстве Молдовы анонсировали расследование возможного вывода средств из страны главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.
Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.
До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.
Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.