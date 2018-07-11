Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за футбола - СМИ

Трамп прибыл в Бельгию для участия в саммите НАТО

Издание Le Soir сообщает, что руководство Бельгии не стало организовывать торжественную встречу президента США Дональда Трампа в аэропорту Брюсселя так как смотрело матч полуфинала Чемпионата мира по футболу.

В частности, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель находился в фан-зоне города Брен-ле-Конт, где смотрел матч Франция-Бельгия.

В то же время, король Бельгии Филипп, королева Матильда и глава МИД страны Дидье Рейндерс находились на стадионе в Санкт-Петербурге.

В самом аэропорту Трампа встречали лишь представители МИД.

Напомним, вечером 10 июля президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в саммите стран, входящих в НАТО. В это же время сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018, в полуфинале с минимальным счетом обыграв команду Бельгии.