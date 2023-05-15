Первые установки HIMARS прибыли в Польшу 15 мая, 15:32 Польша получила первые установки HIMARS в рамках контракта с США (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

В понедельник, 15 мая, в Польшу прибыли первые установки HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, встречая их на военном аэродроме Окенце, пишет RMF24.

«Первые американские пусковые установки HIMARS уже в Польше, они поступят в 16-ю механизированную дивизию. Я также оптимистично настроен относительно следующего контракта на эти пусковые установки, я провел переговоры с производителем и министром обороны США», — отметил он.

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Блащак добавил, что ведутся переговоры о новый поставка установок. Он выразил надежду, что Варшава получит их как можно быстрее.

«Мы хотим, чтобы совместное производство HIMARS, как пусковых установок, так и ракет, происходило в Польше в рамках этого нового контракта, который сейчас обсуждается. Это цель, которую мы ставим перед собой», — добавил польский министр обороны.

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Блащак напомнил, что в Торуни будет создана «академия HIMARS», там будут обучать солдат эксплуатации пусковых установок.

Ранее сообщалось, что Польша разместит реактивные системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью России.