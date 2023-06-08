РПЦ заявила о передаче Венгрии украинских военнопленных
Влаг Венгрии (Фото:lmaresz / Pixabay)
Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. Обмен военными состоялся в четверг, 8 июня.
Передача военных состоялась якобы по просьбе венгерской стороны.
«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения», — говорится в сообщении.
При этом в РПЦ не уточняют точное количество переданных Венгрии украинских военных.
Украина в среду, 26 апреля, провела очередной обмен пленными со страной-агрессором Россией — домой вернулись 42 защитника и двое гражданских.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения из плена освободили 2279 украинцев.