«Симфония государства и церкви». Религиовед рассказала, как РПЦ стала рупором рашизма и почему Кирилл может подпасть под санкции — интервью 6 мая, 23:26 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российская православная церковь уже десятки лет является инструментом пропаганды политических интересов Кремля, даже в советское время, рассказала Радио НВ религиовед, старшая научная сотрудница Института философии Национальной академии наук Украины Оксана Горкуша.

— Давайте начнем с того, возможны ли такие санкции вообще? И как они помогут противостоять российской агрессии?

— Давайте начнем с того, что так называемый патриарх Кирилл, он позиционирует себя как религиозный человек, я не знаю, насколько светские санкции должны распространяться на его религиозный статус. Но как человек и по сфере своей деятельности он скорее является политиком. То есть это политическая персона и коммерческий деятель своеобразный. И таким образом, как на личность, на политическую персону и на коммерсанта такого своеобразного и как на пропагандиста вредной рашистской идеологии, которая стала источником преступлений и зверств, которые совершают российские военные сегодня в Украине, то я больше, чем убеждена, что здесь не санкции должны быть проведены, а его следует потом судить на одном же уровне с проводниками рашизма и главными пропагандистами этой вредной античеловеческой, антигуманной идеологии.

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— К церковным чиновникам такого уровня вообще возможно применение международного трибунала? Их можно приобщить к этим процессам?

– А почему нет? Это же те же люди, в принципе, чего же нельзя было его судить? С какой стати нельзя? Можно нужно. Потому что, видите ли, я специально просмотрела некоторые мои старые записи, посмотрела, какую роль вообще патриарх Кирилл РПЦ мог сыграть в становлении этой идеологии рашизма, современного «русского мира». И обратила внимание, что он был одним из промоутеров, главным фактически ритором этой идеологии. То есть, разумеется, с 1991 года, как Советский Союз распался, то, видимо, все-таки РФ решала сложный вопрос, как оставить Украину в поле своего влияния, политического влияния и мировоззренческого и экономического влияния.

И одним из инструментов выступала Русская православная церковь. Патриарх же Кирилл был одним из ведущих представителей этой церкви еще тогда, еще до того, как стал патриархом. Вообще он очень интересная, уникальная фигура. Вы же понимаете, что он получал свое образование, и первый, так сказать, карьерный рост еще при Советском Союзе. И вот в 1970 году он защитил, например, кандидатскую диссертацию по богословию на тему «Становление и развитие церковной иерархии и учения православной церкви и ее благодатном характере». Следовательно, он занимался идеологией или институционным становлением церкви еще в то время, когда нас с вами не было. Мы понимали, что РПЦ уже была во взаимодействии тесной с советской властью. А позже мы понимаем, что она стала одним из орудий контроля над сознанием общества в РФ. Это было таким ключевым орудием для удержания под контролем сознания этих широких масс, которые могут быть прихожанами этой церкви.

- У католиков все решает Папа Римский. В православии вместо этого существуют коллегиальные решения, по-другому быть не может. Собираются патриархи разных земель, разных территорий и что-то решают сообща. А какая в этом роль тогда Кирилла? Как он стал патриархом над патриархами? Что ли?

— Во-первых, и в римско-католической церкви не все так просто, там существует курия, там есть свои институции, которые формулируют правильные положения, а Папа Римский является спикером, конечно, он является голосом, но, в принципе, мысли — это целый инструмент, столь большой механизм. А что касается соборной правности, то эта характеристика больше присуща Православной церкви Украины, то есть украинской традиции православия. У нас вообще большую роль в церкви играют миряне. Зато в РФ, а до этого в Российской Империи церковь была инструментом в руках императора, Петр I, помните, подчинил себе церковь, все остальные императоры подчинялись. И эта традиция оставалась в Российской империи, затем в Советском Союзе. Церковь была подчинена и только инструментом. И только эта централизация власти, эта деспотия своеобразно передавалась по институтам.

— Увидела заявление от премьер-министра Венгрия Виктора Орбана, который сказал, что не поддерживает Венгрию введение санкций ЕС против главы РПЦ Кирилла, поскольку это «поставит под угрозу религиозную свободу». О какой религиозной свободе говорит Орбан? Если на территории РФ церковь давно служит интересам Кремля?

— Видите ли, здесь манипуляция, конечно, потому что церковь очень удобный инструмент, в том числе для проведения своей политики. Я хочу сразу заметить, снова вернусь к патриарху Кириллу, он провозгласил и курировал формулировкой такой парадигмы, как парадигма симфонии государства и церкви, он обосновывал, под его началом богословы РПЦ сформулировали эту парадигму. То есть такова симфония государства и церкви, взаимоперетекание интересов, общий интерес и взаимодействие для своего общего интереса. То есть церковь там официально фактически служит государству, является частью государства. Если так образно сказать, тело государства — экономика, например, то церковь — это душа государства. Которая формулирует цель и так далее. Все это риторическое выражает то, что должно быть выражено для верующих. То есть, я не понимаю, как можно отделять? Он занимает определенную должность, разумеется, но ведь он является личностью, он человек, более того, он является политическим деятелем. И если мы видим, что он говорит, он фактически себя позиционирует как глава церкви, но в нашем земном измерении это не имеет большого значения. Если он преступник, он преступник.

— Да, особенно если учитывать, что он по сути благословил войну в Украине, и даже Папа Римский Франциск недавно говорил о том, что Кирилл ему 20 минут на картах объяснял и оправдывал войну, которую РФ развязала в Украине.

- Откровенное вранье. Вы помните последнюю проповедь Кирилла, где он сказал: «Россия никогда ни на кого не нападала». И дальше все. Мы можем поставить точку. Вся деятельность патриарха Кирилла служила практически в обосновании и оправдании политики РФ. Он вел себя в православном мире точно так же, как Путин ведет себя на глобальном политическом измерении. И их политика, она идентична, они очень схожи по способу воздействия. То есть, как патриарх Кирилл пытался продемонстрировать то, что он является ключевым игроком в духовной сфере. Например, в 2016 году должен был проходить всеправославный собор на Крите. Только РПЦ сорвала фактически проведение этого всеправославного собора. Потому что она не могла так повлиять на решение, как бы она хотела. Поскольку она поняла, что большинство не будет поддерживать самое ее решение, она просто заблокировала этот всеправославный собор. В том же году так называемая Гаванская декларация была подписана, с Папой Франциском. То есть он пытается играть на этом глобальном поле, как игрок глобальный, и навязывать свою политику, свои правила игры всему христианству.

— Объясните, пожалуйста, как влияние РПЦ распространяется в Украине? И не только в Украине, но и на другие государства тоже. Я знаю, что в Сербии такое влияние очень велико, очень серьезно.

— Дело в том, что это происходит еще с 1991 года. Вы помните, что Советский Союз исчез, но вот институт такой, как РПЦ он сразу переименовался в УПЦ, но церкви были почти во всем городе. И контролировать значительный массив граждан Украины было легко через эти учреждения. И соответственно, очевидно, было влияние государственных чиновников нашей Украины. И РПЦ в Украине или, как она себя называла УПЦ, дали зеленый свет устанавливать свои церкви, часовни во всех местах, от больниц до Верховной Рады Украины. Может быть, вы помните, там тоже была часовня РПЦ в Украине в Верховной Раде. То есть они пытались опекать душевное состояние украинцев. И им давали зеленый свет. Зато, например, получить землю на строительство храма той же УПЦ Киевского патриархата было очень сложно. И другим религиозным организациям. То есть была такая негласная установка, что этих пропускать, этим давать все по возможности. То есть привилегированное положение имела эта церковь. И она количественно распространяла себя.

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