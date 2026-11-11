Главный юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф утверждает, что «агрессивный контроль над администрацией Трампа может перейти черту и превратиться в вопиющую преступность» (Фото: REUTERS / Al Drago)

Чиновники Белого дома угрожают членам Конгресса США и заявляют, что «агрессивные расследования» демократами действий президента Дональда Трампа и чиновников его администрации могут стать преступлением.

Об этом 11 ноября сообщает американская газета The New York Times.

В частности, главный юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф 9 ноября отправил письмо на трех страницах демократу Роберту Гарсии, который должен возглавить главный следственный комитет Палаты представителей. В нем он, в частности, утверждал, что «агрессивный контроль над администрацией Трампа может перейти грань и превратиться в вопиющую преступность».

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Однако, как пишет NYT, эту угрозу эксперты назвали сомнительной с юридической точки зрения.

8 ноября генеральный прокурор США Тодд Бланш утверждал в эфире CNN, что члены Конгресса «ничего не делали, кроме как угрожали всему, что происходит в нынешней администрации».

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«Это не управление, это не руководство, это не надзор», — говорил он.

При этом, как пишет NYT, и Шарф, и Бланш когда-то защищали Трампа как адвокаты.

«Вместе их заявления сигнализируют о том, что администрация Трампа, вероятно, будет следовать сценарию, который его первая администрация использовала после того, как демократы получили контроль над Палатой представителей в 2019 году. Тогда президент США пообещал бороться со „всеми“ повестками, его администрация систематически отказывалась их выполнять, и споры заканчивались в суде», — сообщает издание.

Однако угроза начала уголовных расследований идет еще дальше, чем позиция, которую он занимал в свой первый срок — и показывает, как далеко президент Трамп готов зайти, подталкивая Министерство юстиции США к попыткам защитить Белый дом от расследований со стороны законодателей, пишет NYT.

В ответ конгрессмен Гарсия, ссылаясь на то, что Конгресс обладает широкими полномочиями по проведению расследований, предположил — есть «что-то, что президент Трамп хочет скрыть» — и обвинил Белый дом в угрозах в адрес законодателей.

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«Администрация Трампа продолжает использовать правительство в качестве оружия, угрожая неконституционными нападками на Конгресс. Мы являемся равноправной ветвью власти и не дадим себя запугать безосновательными угрозами со стороны Министерства юстиции, превращенного в орудие, или со стороны адвокатов президента», — заявил он.

В свою очередь, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис (он лидер демократического меньшинства и претендентом на пост следующего спикера нижней палаты представителей", также отверг угрозы со стороны Белого дома.

«Демократический Конгресс станет системой сдержек и противовесов для вышедшей из-под контроля исполнительной власти в условиях беспрецедентной коррупции, которую она обрушила на американский народ. А если им это не нравится, пусть обратятся к Конституции», — заявил он журналистам.

Большая часть Шарфа письма основана на правовых принципах, которые суды в США используют для отделения законных повестки Конгресса от тех, которые могут быть отменены — конгрессмены может требовать дачи показаний и предоставления документов, связанных с обоснованной законодательной целью. К примеру, это обычно используется для оценки необходимости принятия новых законов или наличия оснований для импичмента должностного лица, но не просто для преследования людей или вторжения в частную жизнь ради разоблачения, пишет NYT.

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Как отмечает издание, угрозы привлекать к ответственности своих личных и политических противников стали визитной карточкой риторики Трампа еще со времени его предвыборной кампании в 2016 году.

«Тогда на его митингах раздавались призывы „Заприте её!“ в адрес Хиллари Клинтон. Во время своего второго президентского срока он открыто бросил вызов принципу, согласно которому Минюст и ФБР должны проводить уголовные расследования и принимать решения о предъявлении обвинений независимо от политических указаний Белого дома, а суды неоднократно отклоняли повестки в суд и снимали обвинения, основываясь на выводах об отсутствии у них законных оснований», — подытожило NYT.

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26 октября издание Axios сообщило, что группа сенаторов-демократов потребовала от крупных банков и портов сохранять документацию, связанную со сделками с российским дизельным топливом.

Согласно письму, которое было отправлено компаниям и портовым властям, «любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные правовые вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследования Конгресса».

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Под письмом стоят подписи сенаторов-демократов Криса Кунса, Элизабет Уоррен, Рона Уайдена и Шелдона Уайтхауса. Они являются наиболее вероятными кандидатами в новом созыве Конгресса не на руководство влиятельными комитетами по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе соответственно, подытожило Axios.

5 ноября телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Сенате сообщал, что Демократическая партия США планирует начать расследование действий администрации президента Дональда Трампа. В частности, сенаторы желали выяснить, кто принял решение ограничить работу спутниковой системы Starshield в Украине.

По данным журналистов, Комитет Сената по международным отношениям уже обратился к частным компаниям и государственным учреждениям с требованием сохранить документы и записи, которые могут стать доказательствами в ходе будущих расследований.

Их планируют начать в январе 2027 года, после того как демократы получат большинство в Конгрессе, подытожили в CNN.