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Рождество стало государственным праздником в Ираке

Сегодня, 06:44
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Иллюстрационное фото

Правительство Ирака приняло решение объявить Рождество государственным праздником.

Рождество стало первым христианским праздником, который будет на государственном уровне отмечаться в Ираке.

Решение было принято после того как страну посетил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Радио Свобода.

Данный визит может быть предпосылкой для визита в Ирак Папы Римского Франциска.

Сообщается, что в Ираке проживает порядка 200 тысяч христиан.

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Теги:   Рождество Ирак

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