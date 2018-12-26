Рождество стало государственным праздником в Ираке
Правительство Ирака приняло решение объявить Рождество государственным праздником.
Рождество стало первым христианским праздником, который будет на государственном уровне отмечаться в Ираке.
Решение было принято после того как страну посетил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Радио Свобода.
Данный визит может быть предпосылкой для визита в Ирак Папы Римского Франциска.
Сообщается, что в Ираке проживает порядка 200 тысяч христиан.
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