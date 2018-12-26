Рождество стало государственным праздником в Ираке Сегодня, 06:44 83 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Правительство Ирака приняло решение объявить Рождество государственным праздником.

Рождество стало первым христианским праздником, который будет на государственном уровне отмечаться в Ираке.

Решение было принято после того как страну посетил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает Радио Свобода.

Данный визит может быть предпосылкой для визита в Ирак Папы Римского Франциска.

Сообщается, что в Ираке проживает порядка 200 тысяч христиан.

Папа Римский поздравил мир с Рождеством и упомянул в послании Украину

Рождественские каникулы за границей. Шесть лучших направлений