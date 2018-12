Рождественские подарки от музыканта и комика в США: покупателям оплатили товары в супермаркете на $500 тыс.

Об этом сообщает Голос Америки.

Инициатором идеи был американский комик Тайлер Перри, который из собственного кармана оплатил покупки, приобретенные в рассрочку в Walmart на сумму 434 тысячи долларов.

I was trying to do this anonymously but oh well !!! pic.twitter.com/T0dhRHyU66

"Отличная идея! Я последовал твоему пример и выплатил по долгам покупателей в Walmart в Нэшвилле. С Рождеством, и пусть Бог тебя благословит", - написал Рок Перри, который впоследствии заплатил 85 тысяч долларов по 350 счетам клиентов той же сети магазинов.

@tylerperry Great idea! I followed your lead and paid off the layaway at my local Walmart in Nashville. Merry Christmas and God Bless You!