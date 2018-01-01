Рождественские подарки от музыканта и комика в США: покупателям оплатили товары в супермаркете на $500 тыс. Сегодня, 13:12 96 Цей матеріал також доступний українською New York Christmas tree

Американский музыкант Кид Рок вместе с комиком Тайлером Перри оплатили покупки американцев в супермаркете Walmart на 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает Голос Америки.

Инициатором идеи был американский комик Тайлер Перри, который из собственного кармана оплатил покупки, приобретенные в рассрочку в Walmart на сумму 434 тысячи долларов.

I was trying to do this anonymously but oh well !!! pic.twitter.com/T0dhRHyU66 6 декабря 2018 г.

"Отличная идея! Я последовал твоему пример и выплатил по долгам покупателей в Walmart в Нэшвилле. С Рождеством, и пусть Бог тебя благословит", - написал Рок Перри, который впоследствии заплатил 85 тысяч долларов по 350 счетам клиентов той же сети магазинов.