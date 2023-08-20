Россияне говорят, что два дрона упали на воинскую часть в Ростовской области

20 августа, 11:23
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Три дрона ночью атаковали Ростовскую область (Фото:worldroasds.ru)

Три дрона ночью атаковали Ростовскую область (Фото:worldroasds.ru)

В России заявили, что утром в воскресенье, 20 августа, сбили три дрона над Ростовской областью. Два из них упали на территории воинской части.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«Сегодня рано утром у нас в области была попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», — написал Голубев в телеграм.

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По его словам, два дрона упали на территории воинской части в городке Каменск, еще один — в километре к северу от Новошахтинска.

Жертв и разрушений, как утверждает губернатор, нет.

Этой ночью дроны также атаковали Курск. В районе местного железнодорожного вокзала слышали взрывы, там вспыхнул пожар.

Также ночью БПЛА пытался атаковать Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы, мэр города Сергей Собянин заявил, что силы российской ПВО якобы «предотвратили попытку пролета беспилотника на Москву на южном направлении».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Ростовская область Беспилотники Ростов-на-Дону Дроны Война России против Украины украинские беспилотники атака дронами

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