НАТО хочет нарастить производство боеприпасов из-за роста цен и высокого спроса 17 сентября, 03:49 Американский военный держит 120-мм танковый снаряд M829A4 с обедненным ураном (Фото:Министерство обороны США)

В субботу, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что резкий рост цен на боеприпасы означает увеличение расходов на оборону, что не повышает автоматически уровень безопасности стран НАТО. Как передает Голос Америки, он призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании.

«Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности», — сказал Бауэр.

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Голос Америки отмечает, что война России против Украины привела к росту спроса на оружие: союзники спешат с поставками в Украину и наращивают собственные запасы. Чтобы удовлетворить этот спрос, НАТО предлагает увеличить оборонное производство, говорится в сообщении.

Одной из главных проблем является нехватка 155-мм артиллерийских снарядов, которых Киев выпускает до 10 тысяч снарядов в день.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украина расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад успевает их производить.

Медиа передает, что Бауэр призвал увеличить частные инвестиции в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей.

Также он призвал пенсионные фонды и банки перестать называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными, потому что долгосрочная стабильность важнее краткосрочных прибылей.

«Как мы видим на примере Украины, война — это событие, которое затрагивает все общество», — заявил адмирал.

Он отметил, что такие инвестиции отвечают и стратегическим интересам частного сектора и снова привел пример Украины, где, по его словам, «сорок процентов экономики испарилось в первые дни войны, это были в значительной степени частные деньги, и этих денег больше нет».

Бауэр также призвал руководителей военных предприятий ускорить наращивание производственных мощностей.

15 сентября сообщалось, что США планируют до 2025 года в несколько раз нарастить производство 155-мм артиллерийских боеприпасов.

7 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия планирует утроить расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. Власти хотят пополнить запасы после поставки снарядов Украине.