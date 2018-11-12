12 ноября 2018, понедельник

РосСМИ сообщили о задержании украинского таксиста-шпиона СБУ

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Задержанный работал таксистом
Фото: emkanicepic via Pixabay

Задержанный работал таксистом

В Краснодарском крае, РФ, российские силовики задержали гражданина Украины, который занимался частным извозом через украинско-российскую границу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Согласно данным источника, украинец Юрий Пермяков под псевдонимом "Вова" якобы был завербован Службой безопасности Украины с целью получения данных о "передвижении военной техники на территории юга России".

"Работая в такси и постоянно посещая РФ, Пермяков имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел", - рассказал собеседник ТАСС.

По неподтвержденной информации, украинец избежал ответственности, поскольку он признался в "сотрудничестве с СБУ". Ему закрыли въезд в РФ.

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