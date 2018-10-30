РосСМИ сообщили о задержании предполагаемого информатора в деле "Петрова" и "Боширова"

ФСБ считает, что данные Чепиги и Мишкина продал один из пограничников Северо-Западного региона

ФСБ задержала сотрудника погранслужбы РФ, который, предположительно, продал информацию о зарубежных поездках сотрудников ГРУ Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепиги (Руслан Боширов), которые стоят за отравлением в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля, передает Росбалт со ссылкой на осведомленный источник.

"По моим данным, прямо на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц", - заявил собеседник.

Кроме того, за последнее время спецслужба провела более 60 обысков в рамках расследования утечек из баз данных.

"В первую очередь, приходили к частным сыщикам и так называемым "пробивщикам" - тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. Возбуждено много дел…", - рассказал источник.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержаниях в деле об утечке информации о Мишкине и Чепиге.

"Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, я ничего не могу вам сказать", - цитирует его Интерфакс.

Ранее сообщалось, что журналисты расследователи установили настоящие личности сотрудников ГРУ, которых Лондон обвиняет в химической атаке в Солсбери.

Сотрудник российской разведки под псевдонимом "Петров" оказался военным врачом Александром Мишкиным, а "Боширов" полковником Анатолием Чепигой.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.