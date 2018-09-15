Отравление Скрипалей: Новая газета нашла новое доказательство связи одного из подозреваемых с разведкой РФ

Российские журналисты нашли доказательства, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова к Министерству обороны РФ.

Как пишет российское издание Новая газета, в справке Федеральной миграционной службы на имени одного из подозреваемых Александра Петрова есть пометка "сведений не давать", и в ней указан телефон: 195-79-66.

По данным журналистов, этот номер относится к Хорошевскому району Москвы, в котором находится штаб Главного разведывательного управления Минобороны России.

Фото: The Insider

Кроме того, если в любом поисковике вбить первые пять цифр из справки на Петрова, то найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

"Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, - это телефон отдела кадров места, где они служат", - цитирует издание бывшего сотрудника спецслужб.

Ранее Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли подтверждения, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб.

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Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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