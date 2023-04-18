«Открылось окно возможностей для борьбы». Как будут добиваться независимой от России Ингушетии 18 апреля, 21:21 NV Премиум Флаг Комитета Ингушской независимости (Фото:t.me/komitet_ing)

Сейчас открылось окно возможностей для борьбы за свободную Ингушетию, говорит Руслан Йоулой, пресс-секретарь Комитета Ингушской независимости.

Он считает, что общество пока не готово совершать акты сопротивления. Но, добавляет он, Россию ждут большие потрясения в обозримом будущем, к которым ингуши должны готовиться.

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Почему Комитет выступает за демократическую Россию и в то же время за независимую Ингушетию, Руслан Йоулой рассказал в интервью Radio NV.

— 6 апреля на территории Ингушетии были убиты три российских полицейских. Сообщается, что это третяя перестрелка в регионе. Предыдущие были 27 марта и 3 апреля. Что нужно знать об этих атаках? Что нужно знать о людях, которые их совершают?

— Три перестрелки было. С разного рода информации в совокупности, на сегодняшний день, насколько я знаю, было объявлено в розыск российскими властями шесть ингушей по этому делу.

27 [марта], когда была первая перестрелка, было сказано, что произошло нападение на милицейский блокпост. Дело в том, что по имеющейся у нас информации ребята не собирались нападать. Просто они вели свою подготовительную деятельность для того, чтобы впоследствии когда-то дать отпор оккупантам. Но цели напасть на этот пост у них не было.