Мы можем ожидать всплеска насилия внутри России — редактор The Economist 4 декабря, 08:22 Представители новых российских силовых формирований могут спровоцировать всплеск насилия, вернувшись в Россию, считает Аркадий Островский (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Редактор издания The Economist Аркадий Островский в интервью Радио НВ в интервью Радио НВ предположил возможность всплеска насилия внутри России.

В эфире Радио НВ Островский отметил, что из-за того, что Кремль не доверяет государственным институтам, у которых есть монополия на насилие, и создает новые формирования, такие как ЧВК Вагнера, это может привести всплеску насилия внутри России.

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По его словам, что будет с бойцами таких структур, когда они вернутся из Украины «не очень понятно».

«Мы можем ожидать всплеска насилия внутри России. И мне кажется, что это очень серьезная угроза для самой государственности. Потому что фактически есть какая-то бюрократия, есть государство. Понятно, что выплачиваются зарплаты и пенсии, но этим государством управляет абсолютно мафиозная фактически структура», — сказал редактор The Economist.

В конце ноября глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев в эфире Радио НВ прогнозировал, что частные армии Кадырова и Пригожина будут стороной в гражданской войне в России.