«Стоит огромной крови». Как можно избежать дефолта по суверенному долгу Украины — Тимоти Эш 15 июня, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Николаевской области (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В то время как Украина выступает на защите Европы и ценностей западного мира — она заявила о готовности платить долги и сохранить кредитоспособность, поэтому Запад обязан радикально усилить помощь государству, пишет в колонке для НВ Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по вопросам Украины.

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Расплачиваясь, Украина ясно представляет послевоенное восстановление и важность доступа к рынкам для обеспечения быстрого восстановления и оздоровления. Автор отмечает, что на данном этапе имеет смысл сосредоточиться на обеспечении того, чтобы Украина ушла от дефолта — любой такой результат будет огромной пиар-победой для Путина. Действительно, вспоминая слова Путина, сказанные им еще в 2000 году, можно сказать, что суверенные государства платят долги.

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Эш отмечает три пункта, как можно помочь Украине избежать дефолта. Во-первых, Западу необходимо подумать о сочетании источников финансирования. Баланс должен быть смещен в сторону субсидирования, а не ссуд.

Во-вторых, нет никаких моральных доводов в пользу того, почему замороженные российские активы за рубежом не должны использоваться для покрытия расходов, связанных с войной в Украине.

«Ираку пришлось выплатить репарации за ущерб, который он нанес Кувейту за время первой войны в Персидском заливе, почему Россия сейчас не должна платить? Ирак должен был выплатить репарации за потери, которые он положил на Кувейт во время первой войны в Заливе, так почему не Россия сейчас? И это при том, что у Запада есть доступ к $300-400 млрд в российских активах, замороженных из-за этой войны», — добавляет экономист.

Автор признает, что будут опасения из-за прецедента использования замороженных активов.

«Законы можно изменить с помощью политической воли. И, конечно, должна быть политическая воля действовать. Если ее нет, то откуда возьмется политикам на Западе желание разрешить налогоплательщикам отдавать сотни миллиардов долларов расходов на восстановление Украины? Если замороженные активы не будут использованы, маловероятно, что будут мобилизованы достаточные средства для восстановления Украины. И если Украине не помогут полностью восстановиться, тогда Путин победит. За вторжение России заплатят другие», – отмечает эксперт.

Эш считает, что если инвесторы узнают, что вес долга Украины выше предвоенного уровня в 50% ВВП покрывается твердыми обязательствами по замороженным российским активам, это обеспечит частным инвесторам устойчивость долгового бремени Украины, содействие снижению стоимости ссуд и обеспечение постоянного доступа на рынки.

В-третьих, по мнению ученого, есть соблазн в обычном подходе к участию частного сектора посредством облегчения бремени задолженности.

«Это хотя бы не бесплатно. Оно связано со стигматизацией дефолта, повышением стоимости краткосрочных ссуд и ограниченным доступом на рынки в течение определенного периода. Но как только война завершится, потребности Украины в финансировании восстановления будут огромными и немедленными — больницы, школы, критическая инфраструктура. Украина должна заработать. Вряд ли достаточно официального финансирования, а решение правовых вопросов, связанных с использованием замороженных российских активов, может занять определенное время. Вместо того чтобы увидеть участие частного сектора в облегчении долгового бремени, не лучше ли сосредоточиться на новых средствах? Это вероятнее всего, если удастся избежать призрака дефолта. Но частный сектор должен иметь веские деловые и моральные причины, чтобы платить деньги за восстановление Украины», — резюмирует Тимоти Эш.

Недавно, два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ.

Как сообщает Bloomberg, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать как новые, так и существующие долговые и паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

«В соответствии с обновленной директивой OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, компания больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении одного из банков.

Как сообщалось, лицензия OFAC, разрешавшая транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России сроком до 25 мая, не будет продлена.

В ответ в РФ заявили, что будут оплачивать внешний долг в рублях.

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