Российским пропагандистам запретили распространять заявления о мобилизации — РосСМИ 24 декабря, 02:33 Мобилизированные в РФ садятся в поезд (Фото:tvtoront/Twitter)

Российским провластным пропагандистам запретили распространять какие-либо заявления о мобилизации в РФ.

Об этом сообщает российская служба The Moscow Times.

По данным источников издания, запрещено распространять заявления, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации. Негласное предписание поступило от администрации диктатора Владимира Путина.

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"До этого мы могли писать и о текущей мобилизации, и о возможных сценариях и прогнозах. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор", - заявил источник издания.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.