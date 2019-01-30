Российского сенатора, обвиняемого в заказных убийствах, доставили в СК РФ - видео Сегодня, 14:41 33 Цей матеріал також доступний українською xabez.ru Российские силовики задержали также отца сенатора Арашукова xabez.ru

В Сети появилось видео, как сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, обвиняемого в заказных убийствах, доставили в Следственный комитет.

Соответствующие кадры были опубликованы на официальном YouTube-канале СК РФ.

Кроме того, силовики задержали также отца сенатора, советника гендиректора компании Газпром межрегионгаз и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.

Напомним, Арашуков был арестован в среду, 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации.

Его обвиняют в убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также других тяжких преступлениях.