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Российского сенатора, обвиняемого в заказных убийствах, доставили в СК РФ - видео

Сегодня, 14:41
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xabez.ru

Российские силовики задержали также отца сенатора Арашукова

В Сети появилось видео, как сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, обвиняемого в заказных убийствах, доставили в Следственный комитет.

Соответствующие кадры были опубликованы на официальном YouTube-канале СК РФ.

Кроме того, силовики задержали также отца сенатора, советника гендиректора компании Газпром межрегионгаз и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.

Напомним, Арашуков был арестован в среду, 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации.

Его обвиняют в убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также других тяжких преступлениях.

Теги:   Совет Федерации Россия

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