Российского сенатора, обвиняемого в заказных убийствах, доставили в СК РФ - видео
В Сети появилось
видео, как сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, обвиняемого в заказных
убийствах, доставили в Следственный комитет.
Соответствующие
кадры были опубликованы на официальном YouTube-канале СК РФ.
Кроме того,
силовики задержали также отца сенатора, советника гендиректора компании Газпром
межрегионгаз и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.
Напомним, Арашуков был арестован в среду, 30 января, прямо во время заседания Совета Федерации.
Его обвиняют в
убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова и советника президента
Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также других тяжких
преступлениях.