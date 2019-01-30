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Российского сенатора арестовали на два месяца, он не признает вину в убийствах

Сегодня, 20:50
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Дима Швец / Медиазона

Рауф Арашуков (по центру) в зале суда

В среду, 30 января, Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца российского сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и убийствах.

Как сообщает РБК, сенатор проведет в СИЗО до 30 марта.

Во время заседания суда Арашуков, вопреки обычной практике, сидел не в клетке, а за столом вместе со своими адвокатами. В зале присутствовал спецназ ФСБ.

Заседание суда прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны защиты. Адвокаты сенатора заявили, "в его адрес поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале находится большое количество неустановленных людей".

Его адвокат Евгений Устин сообщил Интерфаксу, что Арашуков не признает свою вину.

Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ в рамках "работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики".

Российского сенатора обвиняют в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения Адыгэ-Хасэ Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Теги:   Убийства Арест Россия

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