Российского сенатора арестовали на два месяца, он не признает вину в убийствах
В среду, 30 января, Басманный суд Москвы принял
решение арестовать на два месяца российского сенатора Рауфа Арашукова,
обвиняемого в участии в преступном сообществе и убийствах.
Как сообщает РБК,
сенатор проведет в СИЗО до 30 марта.
Во время заседания суда Арашуков, вопреки
обычной практике, сидел не в клетке, а за столом вместе со своими адвокатами. В
зале присутствовал спецназ ФСБ.
Заседание суда прошло в закрытом режиме по ходатайству
стороны защиты. Адвокаты сенатора заявили, "в его адрес поступали угрозы с
требованием признать себя виновным, а в зале находится большое количество
неустановленных людей".
Его адвокат Евгений Устин сообщил Интерфаксу, что Арашуков не
признает свою вину.
Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета
Федерации РФ в рамках "работы по декриминализации Карачаево-Черкесской
Республики".
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Российского сенатора обвиняют в причастности к
убийству заместителя председателя общественного молодежного движения Адыгэ-Хасэ
Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента
Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.