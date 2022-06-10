«Больше не повторится». Российский журналист сравнил Путина со Сталиным и заявил, что новых преемников после Медведева не будет 10 июня, 16:22 Цей матеріал також доступний українською В России считают, что Владимир Путин добровольно не уступит власть преемнику и сравнивают его с Иосифом Сталиным (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Радио НВ сравнил российского диктатора Владимира Путина с советским — Иосифом Сталиным, и заявил, что у Путина не будет других преемников после Медведева.

По его словам, то, что никаких преемников у Путина не может быть, понимает «любой разумный человек».

«Это было понятно еще до войны, но теперь уже окончательно очевидно, что не будет такой ситуации, в которой Путин скажет „все, я ухожу, а теперь вместо меня будет кто-то“. Как он это сказал в 2007 году. Такая ситуация больше не повторится никогда», — подчеркнул Фишман.

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Он также сравнил российского диктора Путина с советским — Иосифом Сталиным.

«Наверное, под преемниками в этом смысле надо понимать, не знаю, кто окажется „ближе к флажку“, как после смерти Сталина. Рассуждать про преемников, как про преемников Сталина, наверное, теоретически возможно сейчас. А про преемников, как это было раньше, как Медведев был преемником и стал им, это абсолютно бессмысленно и не соответствует ничему», — сказал российский журналист.

Профессор Свободного университета в Риге политолог Дмитрий Орешкин в интервью журналистке Елене Трибушной спрогнозировал, что преемник российского диктатора Владимира Путина будет "незаметным и придурковатым", без претензий и амбиций.

«В этой системе надо именно так и держаться — тогда тебя всерьёз не воспринимают, а потом — как Никита Сергеевич Хрущев — ты оказываешься самым толковым в этой ситуации, когда вокруг такие персонажи, воспитанные в правилах драки бульдогов под ковром», — отмечал Орешкин.

В сентябре 1953 года Хрущев сменил Сталина на посту первого секретаря ЦК КПСС — фактического главы Советского Союза. За полгода до этого Сталин умер.

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