Российский военный самолет был обнаружен в зоне ПВО США 4 июля, 18:28 Российский Су-34 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)

Североамериканское командование воздушно-космической обороны обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавшие в зоне идентификации ПВО Аляски.

Об этом сообщает Newsweek.

При этом российские военные самолеты не входили в пространство США и Канады.

«Российский самолет остался в международном воздушном пространстве и не заходил в суверенное воздушное пространство США или Канады. Активность России в зоне ПВО на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — сказано в сообщении.

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ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует быстрой идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности.

«NORAD использует многоуровневую защитную сеть спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания самолетов и информирования о соответствующих действиях. NORAD по-прежнему готов использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки», — отметили там.

Точно неясно, когда и где были замечены и отслежены четыре российских самолета в понедельник, и изменилось ли количество таких инцидентов с тех пор, как Россия вела войну на Украине. В предыдущем заявлении NORAD говорилось, что с 2007 года количество российских полетов в зонах ПВО варьировалось от нуля до 15.