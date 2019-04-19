Российский военный корабль сломался вблизи оккупированного Крыма Вчера, 16:02 2256 Цей матеріал також доступний українською bmpd.livejournal.com Корабль лишился хода по техническим причинам bmpd.livejournal.com

У берегов оккупированного Крыма во время учений сломался большой десантный корабль Цезарь Куников.

Как сообщает ТАСС, поломка на Цезаре Куникове возникла утром 18 апреля в районе мыса Херсонес. Корабль был отбуксирован на базу.

"Неисправность возникла в рулевой группе. По предварительным данным, ее устранение — вопрос нескольких дней", - сказал собеседник в "силовых структурах" аннексированного Севастополя.

В момент аварии корабль участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. С 2015 года Цезарь Куников участвовал в походах российских кораблей в Сирию.