#
Татьяна Ворожко
Как понять, что вас зомбируют
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
Сергей Фурса
Суд, ПриватБанк и последствия
Мустафа Найем
Команда Зеленского, которую не показали
Спецтема: Выборы президента Украины

Российский военный корабль сломался вблизи оккупированного Крыма

Вчера, 16:02
2256
Цей матеріал також доступний українською
Российский военный корабль сломался вблизи оккупированного Крыма - фото

bmpd.livejournal.com

Корабль лишился хода по техническим причинам

У берегов оккупированного Крыма во время учений сломался большой десантный корабль Цезарь Куников.

Как сообщает ТАСС, поломка на Цезаре Куникове возникла утром 18 апреля в районе мыса Херсонес. Корабль был отбуксирован на базу.

"Неисправность возникла в рулевой группе. По предварительным данным, ее устранение — вопрос нескольких дней", - сказал собеседник в "силовых структурах" аннексированного Севастополя.

В момент аварии корабль участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. С 2015 года Цезарь Куников участвовал в походах российских кораблей в Сирию.

Фото: bmpd.livejournal.com

Теги:   Россия Корабль Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 20:44

img
Зеленский: Никогда в жизни не разговаривал с Путиным
Политика

Вчера, 21:23

img
Порошенко объяснил, почему пришел на сцену к Зеленскому во время дебатов на Олимпийском
Политика

Вчера, 13:10

img
"Порошенко предсказуем". Известный диссидент Иосиф Зисельс дал оценку действующему президенту и Зеленскому

Выбор редакции

Политика

Вчера, 07:48

img
19 апреля в 19:00. Все, что известно о сегодняшних дебатах между Порошенко и Зеленским на Олимпийском
Финансы

Вчера, 11:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Экономика

Вчера, 08:35

img
Сколько должен стоить газ и почему Гройсман давит на Коболева

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться