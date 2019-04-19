Российский военный корабль сломался вблизи оккупированного Крыма
У берегов оккупированного Крыма во время
учений сломался большой десантный корабль Цезарь Куников.
Как сообщает ТАСС, поломка на Цезаре Куникове возникла
утром 18 апреля в районе мыса Херсонес. Корабль был отбуксирован на базу.
"Неисправность возникла в рулевой группе.
По предварительным данным, ее устранение — вопрос нескольких дней", -
сказал собеседник в "силовых структурах" аннексированного
Севастополя.
В момент аварии корабль участвовал в учениях
аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ. С 2015 года Цезарь
Куников участвовал в походах российских кораблей в Сирию.