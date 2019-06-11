Российский военнослужащий утонул вместе с БТР во время учений Сегодня, 22:22 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ Инцидент произошел на полигоне Хмелевка Минобороны РФ

В Калининградской области во время учений Балтийского флота ВМФ России по высадке десанта погиб морской пехотинец.

По словам информированного источника агентства Интерфакс, один из военнослужащих утонул в бронетранспортере после выхода из твиндека корабля.

По неустановленным пока причинам боевая машина не доплыла до берега.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне Хмелевка в Калининградской области без уточнения обстоятельств.

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По факту гибели морского пехотинца возбудили уголовное дело.