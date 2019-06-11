Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Богдан Данилишин
Либертарианство и экономика. Что может изменить Зеленский
Богдан Яременко
Кризис в Молдове. Почему Украина должна помочь
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Российский военнослужащий утонул вместе с БТР во время учений

Сегодня, 22:22
Цей матеріал також доступний українською
Российский военнослужащий утонул вместе с БТР во время учений - фото

Минобороны РФ

Инцидент произошел на полигоне Хмелевка

В Калининградской области во время учений Балтийского флота ВМФ России по высадке десанта погиб морской пехотинец.

По словам информированного источника агентства Интерфакс, один из военнослужащих утонул в бронетранспортере после выхода из твиндека корабля.

По неустановленным пока причинам боевая машина не доплыла до берега.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне Хмелевка в Калининградской области без уточнения обстоятельств.

Читайте также:
 В Абхазии в результате падения БТР в ущелье погибли трое российских военных

По факту гибели морского пехотинца возбудили уголовное дело.

Теги:   Бронетранспортер Военные учения Балтийский флот РФ Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 12:03

img
Огонь занесли извне: полиция назвала новую причину пожара в психиатрической клинике Одессы
События

Сегодня, 20:45

img
Хирург-конструктор. Как украинский кардиохирург Николай Амосов стал пионером в проведении сложных операций на сердце
Политика

Сегодня, 16:28

img
«Это же не генерал». В АП объяснили присвоение звания лейтенанта первому замглавы СБУ Баканову

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 19:00

img
Большой эфир. Интервью Михеила Саакашвили для Радио НВ — видео
Политика

Сегодня, 14:02

img
Сейчас парламент — это Игра престолов. Выступление Вакарчука на ICTV в одном абзаце
Финансы

Сегодня, 11:30

img
Вариант Фирташа? Чем Коломойскому и Ко грозит иск Приватбанка в США

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться