Российский военнослужащий утонул вместе с БТР во время учений
В Калининградской области во время учений Балтийского флота ВМФ России по высадке десанта погиб морской пехотинец.
По словам информированного источника агентства Интерфакс, один из военнослужащих утонул в бронетранспортере после выхода из твиндека корабля.
По неустановленным пока причинам боевая машина не доплыла до берега.
В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне Хмелевка в Калининградской области без уточнения обстоятельств.
По факту гибели морского пехотинца возбудили уголовное дело.