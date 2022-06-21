«Угроза еще никогда не была такой». Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии

21 июня, 23:20
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Российский военный вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

Российский военный вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

Российский вертолет Ми-8 во время военных учений залетел на территорию Эстонии. Таллин вызвал посла РФ для объяснений.

Об этом заявил чиновник эстонского Минобороны Кусти Салм, сообщает Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел на эстонско-российской границе возле города Псков 18 мая вечером. При этом таких нарушений воздушного пространства было несколько.

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«Это картина угрозы. Как мы видим российскую угрозу… Она никогда не была такой серьезной, как сейчас», — подчеркнул Салм.

По его словам, Россия также во время военных учений имитирует ракетные удары по территории Эстонии.

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Позже еще один неназванный эстонский чиновник рассказал, что такие действия со стороны России не могли быть случайными и она намеренно осуществляет подобные провокации.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Военная агрессия Эстония Вертолет Ми-8

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