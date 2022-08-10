Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии 10 августа, 20:09 Российский военный вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

Во вторник, 9 августа, российский вертолет Ми-8 несанкционированно вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи пограничного пункта Койдула.

Об этом заявили в штабе Сил обороны Эстонии, сообщает Err.

Вертолет не подал план полета, а его радар был выключен. Также у вертолета не было двусторонней радиосвязи с эстонскими службами воздушного движения.

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Российский Ми-8 провел в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту.

Министерство иностранных дел 10 августа вызвало посла россии Владимира Липаева, чтобы выразить протест и вручить ему дипломатическую ноту.

«Эстония считает это чрезвычайно серьезным и досадным инцидентом, который абсолютно неприемлем», — заявили в министерстве.

7 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин войны России против Украины. Москва думает, что ей не придется отвечать за свои правонарушения.

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