Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии

10 августа, 20:09
Российский военный вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

Российский военный вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov via Wikipedia)

Во вторник, 9 августа, российский вертолет Ми-8 несанкционированно вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи пограничного пункта Койдула.

Об этом заявили в штабе Сил обороны Эстонии, сообщает Err.

Вертолет не подал план полета, а его радар был выключен. Также у вертолета не было двусторонней радиосвязи с эстонскими службами воздушного движения.

Видео дня
Читайте также:
Премьер Эстонии призвала ЕС немедленно прекратить выдачу виз гражданам РФ

Российский Ми-8 провел в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту.

Министерство иностранных дел 10 августа вызвало посла россии Владимира Липаева, чтобы выразить протест и вручить ему дипломатическую ноту.

«Эстония считает это чрезвычайно серьезным и досадным инцидентом, который абсолютно неприемлем», — заявили в министерстве.

7 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин войны России против Украины. Москва думает, что ей не придется отвечать за свои правонарушения.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военная агрессия Эстония Российская авиация Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Рубашка на пуговицах, джинсы и черный пиджак — идеальный образ для межсезонья (Фото:instagram.com/fakerstrom)
Семь практичных элементов /
Какие трендовые вещи из летнего гардероба пригодятся вам осенью
10 августа, 19:52
Красота и мода
Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Путин заявил об этом открыто. Главный вопрос для мира в условиях войны России против Украины

Сейчас мы должны быть предельно осторожны, чтобы не свернуть с пути, который начали

10 августа, 12:05
Мнения
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Для любой армии — это катастрофа. Что происходит вокруг Херсона?

Главная тема — это что происходит с Херсоном? Где наступление, будет оно или не будет? И если будет, то кто будет наступать? Попробуем разобраться

10 августа, 12:03
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X