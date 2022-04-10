«Российский Байрактар». Что известно о новейшем беспилотнике, который Россия впервые потеряла в Украине 10 апреля, 18:02 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Россия считает Орион собственным аналогом Байрактара (Фото:МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ВСУ сбили российский ударный беспилотник «Орион», который Россия считает своим аналогом Байрактара. BBC News Украина рассказывает, что о нем известно.

Це перший випадок втрати росіянами цього новітнього важкого БПЛА в бойових умовах.

«Російський Байрактар»

Розробку власного ударного середньовисотного безпілотника Росія почала у 2011 році.

Його задачами мали стати розвідка та довготривале повітряне патрулювання на висотах 5−7 км з можливістю нанесення ракетного чи бомбового удару.

У 2015 році російська військово-промислова група «Кронштадт» виробила перший зразок такого безпілотника, який згодом почав надходити в російську армію під назвою «Иноходец», а на експорт — як «Оріон».

Цей БПЛА вагою до тонни може підійматися на висоту 7,5 км та перебувати у повітрі добу з вантажем 60 кг.

Заявлений радіус дії «Оріона» — 250 км зі швидкістю 120 км.

Він може нести одночасно шість невеликих керованих авіабомб КАБ-20 або три більших таких бомби КАБ-50.

Замість них «Оріон» можуть також обладнувати фугасними авіабомбами вільного падіння ФАБ-50 (це фактично зменшена копія бомби ФАБ-500, якою росіяни бомбили Харків та Ізюм), керованими плануючими бомбами УПАБ-50 чи авіаційними керованими крилатими ракетами Х-50 середнього радіуса дії.

Росіяни почали тестувати «Оріони» під час війни у Сирії, де і відбулося його перше застосування.

Росіяни позиціонують «Оріон» як аналог турецьких ударних безпілотників і навіть як «убивцю Байрактарів» — наприкінці 2021 року над анексованим Кримом пройшли показові навчання, на яких він збив інший безпілотник, що мало символізувати небезпеку для турецьких БПЛА.

Щоправда, яким реально може бути результат зіткнення «Оріона» з «Байрактаром», наразі невідомо.

«Оріон» за своїми технічними характеристиками справді схожий на турецьких «Прапороносців» (як перекладається назва «Байрактарів»), а за рахунок більших розмірів (розмах крил — 16 метрів проти 12 метрів у турецьких безпілотників) російські БПЛА можуть нести більше корисного вантажу.

Але ці ж більші розміри роблять «Оріони» кращою мішенню для протиповітряної оборони чи літаків.

Крім того, російські БПЛА значно поступаються турецькій оптиці.

Перший збитий « Оріон»

З перших днів вторгнення в Україну Росія звітувала про застосування «Оріонів» на півдні України та на Донбасі, куди їх запускали з анексованого Криму.

4 березня російські медіа, наприклад, заявляли про те, ніби такий безпілотник «знищив штаб батальйону «Айдар».

Такі повідомлення більше нагадували звіти російської армії з Сирії, де її літаки ледь не щодня знищували «бази ІДІЛ», або ж новину про перше застування ракети «Кинджал», відео якого виявилося фейком.

Адже «Айдар» після 2015 року став звичайним підрозділом 53-ї бригади ЗСУ, де фактично не залишилося бійців, які воювали у ньому з 2014 року. Однак у представленні російських медіа «Айдар» все ще залишався «нацбатальйоном».

Пізніше російські пабліки продовжували публікувати відео про «Оріони», які переважно вели повітряну розвідку.

А 9 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ показало фото уламків цього безпілотника, збитого кілька днів тому.

«БПЛА „Оріон“ російських окупантів, збитий 7 квітня зенітними ракетними військами Повітряних Сил», — йшлося й дописі.

«Це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі», — додали українські військові.

Як саме знищили новітній російський безпілотник, невідомо.

Російські коментатори відзначають, що перший збитий «Оріон» за понад місяць війни — «це непоганий результат».

Утім насправді цих безпілотників у російській армії не так і багато — відомо, що у 2021 році їх планували передати військовим РФ лише близько 20 штук.

Тому реальні масштаби застосування «Оріонів» в Україні невідомі.

Збитий українцями «Оріон» став першою такою машиною, яку росіяни втратили в бойових умовах.

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